(Lien direct) DARKTHRONE (Black Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Old Star qui sortira le 31 mai via Peaceville. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. I Muffle Your Inner Choir

2. The Hardship Of The Scots

3. Old Star

4. Alp Man

5. Duke of Gloat

6. The Key Is Inside The Wall