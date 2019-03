»

BEHEADED (Brutal Death) s'intitule Only Death Can Save You et sortira le 14 juin sur Agonia Records. Découvrez ici un court teaser. L'album a été masterisé au Hertz Studio et l'artwork est signé Daniel Corcuero (Nekronikon). Voici également le tracklisting :



01. The Charlatan's Enunciation

02. Evil Be To Him Who Evil Seeks

03. A Greater Terror

04. Unholy Man

05. Embrace Your Messiah

06. The Papist Devil

07. Gallows Walk

08. Only Death Can Save You

09. From The Fire Where It All Began