(Lien direct) VULTURE (Speed / Thrash) intitulé Ghastly Waves & Battered Graves. Il s'agit du titre "Beyond The Blade". Sortie prévue le 7 juin.



01. Fed To Sharks

02. The Garotte

03. B.T.B. (Beyond The Blade)

04. Ghastly Waves & Battered Graves

05. Dewer's Hollow

06. Tyrantula

07. Stainless Glare

08. Murderous Militia

09. Killer On The Loose