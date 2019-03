»

(Lien direct) VORTEX OF END (Black / Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Ardens Fvror qui sortira le 31 mai via Osmose Productions. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. BFTIVV

2. Venomous Triangle

3. Voraciovs Egregore

4. Transvbstantiation

5. Ira Dei

6. Ov Dancing Snakes And Circling Crows

7. Emergence

8. Satvrnian Ascension