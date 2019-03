»

(Lien direct) THIS GIFT IS A CURSE ((Post) Hardcore / Black Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album A Throne Of Ash qui sortira le 14 juin via Season Of Mist. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Hæma

2. Blood Is My Harvest

3. Thresholds

4. Gate Dweller

5. Monuments For Dead Gods

6. Wolvking

7. I Am Katharsis

8. In Your Black Halo (Mass 317)

9. Wormwood Star