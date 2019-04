»

(Lien direct) NERVOCHAOS (Death Metal Poussif) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Ablaze qui sortira le 21 mai via Hammerheart Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Necroccult

2. Demonic Juggernaut

3. Feast Of Cain

4. Whisperer In Darkness

5. Death Rites

6. Shamanic Possession

7. Into Nightside

8. Cave Bestiam

9. Dawn Of War

10. Mors Indecepta

11. Stalker

12. My Dues

13. Downfall

14. A World Between Worlds

15. Walk Away

16. Of Evil And Men