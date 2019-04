»

BARONESS (Rock/Metal radio-friendly) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Gold & Grey qui sortira le 14 juin via Abraxan Hymns. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Front Toward Enemy

2. I’m Already Gone

3. Seasons

4. Sevens

5. Tourniquet

6. Anchor’s Lament

7. Throw Me An Anchor

8. I’d Do Anything

9. Blankets of Ash

10. Emmett-Radiating Light

11. Cold Blooded Angels

12. Crooked Mile

13. Broken Halo

14. Can Oscura

15. Borderlines

16. Assault on East Falls

17. Pale Sun