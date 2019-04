»

(Lien direct) RINGWORM (Hardcore / Metal) a dévoilé le tracklisting et unp remier extrait de son nouvel album Death Becomes My Voice qui sortira le 3 mai via Relapse Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Death Becomes My Voice

2. Carnivores

3. Acquiesce

4. Do Not Resuscitate

5. Dead to Me

6. The God Of New Flesh

7. I Want To Tear The World Apart

8. Dying By Design

9. Separate Realities

10. Let It Burn

11. Final Division

12. I Hide In You (Bonus Track)

13. I’m Not Right (Bonus Track)