(Lien direct) ORIGIN (Death metal sans intérêt) vient de dévoiler un second extrait de son "nouvel" album Abiogenesis - A Coming Into Existence qui sortira le 3 mai via Agonia Records. Pour rappel il s'agit d'une compilation de vieux morceaux réenregistrés pour l'occasion. "Infestation" s'écoute ci-dessous :