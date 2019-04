»

(Lien direct) FIRESPAWN (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son troisième album Abominate qui sortira le 7 juin via Century Media. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. The Gallows End

2. Death And Damnation

3. Abominate

4. Heathen Blood

5. The Great One

6. Cold Void

7. The Hunter

8. Godlessness

9. Blind Kingdom

10. The Undertaker

11. Black Wings Of The Apocalypse