»

(Lien direct) PELICAN (Rock / Metal instrumental) sortira son nouvel album intitulé Nighttime Stories le 7 juin sur Southern Lord Records. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Midnight And Mescaline".



01. WST

02. Midnight and Mescaline

03. Abyssal Plain

04. Cold Hope

05. It Stared at Me

06. Nighttime Stories

07. Arteries of Blacktop

08. Full Moon, Black Water