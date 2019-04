»

(Lien direct) EVOHÉ (Black Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Deus Sive Natura qui sortira le 31 mai via Folter Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. Different Worlds

2. Nemesis (Hall Of The Slain)

3. The Tears Of Forgotten Times

4. …Of Ancient Lores

5. Flygja

6. Sleeping With Wolves

7. Eola Monumenta

8. A Thunder Of Misfortune

9. The Thousan Eyes Of A Lonely Soul