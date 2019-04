»

(Lien direct) HYPERDONTIA (Death Metal) sortira le 16 mai via Dark Descent une compilation intitulée A Vessel Forlorn qui comprendra des raretés, des titres live et un inédit, qui se découvre ci-dessous avec le tracklisting :



1. A Vessel Forlorn

2. Internal Incineration (Live)

3. Majesty (Live)

4. Stapled Down

5. Internal Incineration

6. Malicious Concept



A Vessel Forlorn by Hyperdontia