(Lien direct) ENCOFFINATION (Doom / Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel opus We Proclaim Your Death O’ Lord qui sortira le 17 mai via Selfmadegod Records. Le tout se découvre ci-dessous :



1. Ebony Skulls

2. Graveside Monoliths

3. The Keys Of Hell And Death

4. Robe And Crown

5. Mysterium Fidei

6. A Monstrance Of Human Bone

7. Haunted Voices



We Proclaim Your Death O' Lord by ENCOFFINATION