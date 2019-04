»

(Lien direct) KINGDOM (Death Metal) a mis en ligne le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Rotting Carcass Arise Upon The Burial Mound qui sortira le 6 juin via Godz Ov War Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Dark Light Rising

2. Świątynia Zepsucia

3. Zatracony w Obłędzie

4. Cadaver Purgatory

5. Rotting Carcass Arisen

6. Otchłań Zapomnienia

7. Burial Mound

8. Echo Duszy Utraconej

9. Devourer Of Light

10. Baphomet's Throne (SAMAEL cover)