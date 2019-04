»

(Lien direct) INGESTED (Brutal Death Slam) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son EP Call Of The Void qui sortira le 14 juin via Unique Leader. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Mouth Of The Abyss

2. Eternal Kingdoms - Part I

3. Eternal Kingdoms - Part II

4. The Empyrean Creed



Call of the Void by Ingested