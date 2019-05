»

(Lien direct) FALSE (Black Metal) a dévoilé un premier extrait de leur prochain album, intitulé Portent, à paraître le 12 juillet chez Gilead Media. "A Victual to Our Dead Selves" s'écoute sur Revolver. L'artwork a été réalisé par Mariusz Lewandowski.

Voici la tracklist :



1. A Victual to Our Dead Selves

2. Rime on the Song of Returning

3. The Serpent Sting, the Smell of Goat

4. Postlude