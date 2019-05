»

(Lien direct) DEFENESTRATION (Death Metal) et INCIPIENT CHAOS (Black Metal) vont sortir un Split intitulé Terre Noire / Genocidal Heresy le 15 mai via Antiq Records. Le tracklisting et deux extraits sont disponibles ci-dessous :



INCIPIENT CHAOS :



1. Dissolution

2. Calcination

3. Ascension



DEFENESTRATION :



4. Alternative Genocide

5. Demise After Zyklon

6. Behind The Sanctuary