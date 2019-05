»

(Lien direct) HAMMERFALL (Power Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Dominion qui sortira 16 août via Napalm Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Never Forgive, Never Forget

2. Dominion

3. Testify

4. One Against The World

5. (We Make) Sweden Rock

6. Second To One

7. Scars Of A Generation

8. Dead By Dawn

9. Battleworn

10. Bloodline

11. Chain Of Command

12. And Yet I Smile