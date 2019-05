»

(Lien direct) ROGGA JOHANSSON (Death Old-School) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album solo intitulé Entrance To The Otherwhere, qui sortira le 19 juillet via Transcending Obscurity. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Re-Emergers

2. Till Bergets Puls

3. When The Otherwhere Opens

4. Giants Walking At Night

5. As Evil Seeps Out

6. Berget Vaknar

7. Entrance To The Otherwhere

8. A Journey Into Fear

9. In The Grip Of Garpedans



Entrance to the Otherwhere (Death Metal) by ROGGA JOHANSSON (Sweden)