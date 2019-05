»

(Lien direct) VOLBEAT (Hard Rock / Rockabilly / Heavy Metal / Stoner) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Rewind, Replay, Rebound qui sortira le 2 août via Republic Records. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Last Day Under The Sun

2. Pelvis On Fire

3. Rewind The Exit

4. Die To Live (feat. Neil Fallon)

5. When We Were Kids

6. Sorry Sack of Bones

7. Cloud 9

8. Cheapside Sloggers

9. Maybe I Believe

10. Parasite

11. Leviathan

12. The Awakening Of Bonnie Parker

13. The Everlasting

14. 7:24



Bonus



1. Under The Influence

2. Immortal But Destructible

3. Die To Live

4. Last Day Under The Sun (Demo)

5. Rewind The Exit (Demo)

6. When We Were Kids (Demo)

7. Maybe I Believe (Demo)

8. Leviathan (Demo)