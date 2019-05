»

(Lien direct) PHOBIA (Grindcore) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Generation Coward qui sortira le 9 août via Willowtip Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Cynic Bastard

2. Haters Be Hating When Ya Living Good

3. Imbecile

4. Bozo of Grind

5. Internet Tough Guy

6. Excretion

7. Cut Throat

8. PC Fascist Fuck Off

9. Aspiration Lost

10. Falsification

11. Miserable Awakening

12. To Be Convinced

13. Condemned To Tell