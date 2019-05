»

(Lien direct) KINGDOM (Death Metal) a mis en ligne un nouvel extrait de son album Rotting Carcass Arise Upon The Burial Mound qui sortira le 6 juin via Godz Ov War Productions. "Rotting Carcass Arisen" se découvre ci-dessous :



Rotting Carcass Arise upon the Burial Mound by KINGDOM