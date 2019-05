»

(Lien direct) ABYSSAL (Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album A Beacon In The Husk qui sortira le 21 juin via Profound Lore Records. Le tout se découvre ci-dessous :



1. Dialogue

2. I - Recollection: Shades Upon The Retina

3. I - Recollection: Awakening / Metamorphosis

4. II - Discernment: The Cloister Beneath The Grime

5. II - Discernment: Khyphotic Suzerains

6. II - Discernment: The Triumph Of Fools

7. III - Descent: We Who Beheld The Falls Of Axioms

8. III - Descent: A Beacon In The Husk

9. Soliloquy