(Lien direct) Abhorrent Veneration, le nouvel album de CARNAL TOMB (Death Metal) sortira le 26 juillet sur Testimony Records. Celui-ci se dévoile aujourd'hui un peu plus grâce à un premier extrait intitulé "Putrid Fumes" sur lequel on retrouve la participation de David Mikkelsen d'Undergang et Phrenelith :





01. Putrid Fumes

02. Abhorrent Veneration

03. Cryptic Nebula

04. Amid The Graves

05. Dissonant Incubation

06. Feeding Mold

07. Sepulchral Descent



Carnal Tomb • Abhorrent Veneration by Carnal Tomb