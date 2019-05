»

(Lien direct) VISCERAL DISGORGE (Brutal Death Metal) sortira son nouvel album intitulé Slithering Evisceration le 13 septembre sur Agonia Records.



01. Slithering Evisceration

02. Fucked Into Oblivion

03. Architects Of Warping Flesh

04. Saprogenic Deformation

05. Absorbed By The Swarm

06. Siphoning Cosmic Sentience

07. Necrotic Biogenesis

08. Spawn Of Putridity

09. Transfixed In Torture