(Lien direct) DESCENDENCY (Death/Thrash) a signé sur Horror Pain Gore Death Productions pour la sortie le 28 juin de son nouveau disque Generate The Genocide. Tracklist :



1. Human Broth

2. Opaque

3. Necrotizing Minds

4. Arduous March

5. Hate Prop 1.98-4

6. Exinguish

7. Island Off The Coast Of Earth