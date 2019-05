»

(Lien direct) PATHOLOGY (Brutal Death Metal) sortira son nouvel album intitulé Reborn To Kill le 9 août via Pavement Music. L'artwork est signé une fois de plus Par Olofsson et Trevor Strnad de The Black Dahlia Murder y fait une apparition. Voici le tracklisting :



01. Hieroglyphs On Cement Walls

02. Forced Regression

03. The Beast Within

04. Frothing At The Mouth

05. Empathy Ends

06. Dragged Into The Cave

07. Pit Of Bones

08. The Druids Gavel

09. Crematorium Flames

10. Stone Axe Dismemberment

11. Predation

12. Celestial Condemnation