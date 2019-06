»

(Lien direct) MISANTHROPIC RAGE (Avant-Garde Black Metal) sortira son nouvel opus Towards the Greyscale Aphorysm le 7 juin sur Godz Ov War Productions. Du son sur Bandcamp. Tracklist :



01. Towards the Greyscale Aphorysm

02. The Noise of A New Dawn

03. Nothing but Rage

04. The Luring Lament

05. Divine Malediction

06. Here Is Deeper, Here Is Higher

07. The Traveller

08. Curse~Despise~Reject~Deny