(Lien direct) ABSOLVTION (Black / Death Metal) et GOATSLAVE (Black Metal) sortiront au mois de juillet via Asgard-Hass un split intitulé Elegy Of Purification. Découvre ci-dessous le tracklisting de ce dernier ainsi que ci-contre l'artwork signé Chris Moyen :



01. Absolvtion – Elegy Of The Impure

02. Absolvtion – Altar Of Repentance

03. Goatslave – God’s Demise

04. Goatslave – Evil Possession

05. Goatslave – Portal Of The Ineffable