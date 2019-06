»

(Lien direct) TEMPLE OF VOID (Death/Doom Metal) a dévoilé le tracklisting et l'extrait de son Split avec REVEL IN FLESH (Death Metal) intitulé Delivering The Dead qui sortira le 14 juin via Unspeakable Axe Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Harvest Of Flesh (TEMPLE OF VOID)

2. The Sky Burial (REVEL IN FLESH)