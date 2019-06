»

(Lien direct) TEMPLE OF VOID (Death/Doom Metal) a dévoilé le tracklisting et l'extrait de son Split avec REVEL IN FLESH (Death Metal) intitulé Delivering The Dead qui sortira le 14 via Unspeakable Axe Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Harvest Of Flesh (TEMPLE OF VOID)

2. The Sky Burial (REVEL IN FLESH)