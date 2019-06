»

(Lien direct) CARNIFEX (Blackened deathcore) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album World War X qui sortira le 2 août via Nuclear Blast. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. World War X

2. Visions Of The End

3. This Infernal Darkness

4. Eyes Of The Executioner

5. No Light Shall Save Us

6. All Roads Lead To Hell

7. Brushed By The Wings Of Demons

8. Hail Hellfire

9. By Shadows Thine Held