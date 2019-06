»

(Lien direct) PANZERFAUST (Black Metal) sortiront leur nouvel album intitulé The Suns Of Perdition - Chapter I: War, Horrid War le 14 juin via Eisenwald Tonschmiede. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "The Men Of No Man's Land" :



01. The Day After 'Trinity'

02. Stalingrad, Massengrab

03. Crimes Against Humanity

04. The Decapitator's Prayer

05. The Men Of No Man's Land