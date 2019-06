»

(Lien direct) IMPERIUM DEKADENZ (Black Metal Atmosphérique) a dévoilé le tracklisting et un teaser de son nouvel album When We Are Forgotten, qui sortira prochainement via Napalm Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. When We Are Forgotten

2. Bis Ich Bin

3. My Solace I (Choirs of Solitude)

4. Trauma

5. A Cave Called Wisdom

6. Transcendence

7. Seance

8. Absenz Elysium

9. My Solace II (Paths Of Perception)

10. Reverie

11. Frozen In Time

12. Behold The Flames Of Time (Boxset exclusive)

13. Owl Of The Black Forest (Boxset exclusive)