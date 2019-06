»

(Lien direct) HATRIOT (Thrash Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album From Days Unto Darkness qui sortira le 26 juillet via Massacre Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. One Less Hell

2. Daze Into Darkness

3. Carnival Of Execution

4. Organic Remains

5. World, Flesh & Devil

6. Frankenstein Must Be Destroyed

7. In The Mind Of The Mad

8. Delete

9. Ethereal Nightmare