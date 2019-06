»

(Lien direct) CHELSEA WOLFE (Dark Folk) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Birth Of Violence qui sortira le 13 septembre via Sargent House. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Mother Road

2. American Darkness

3. Birth Of Violence

4. Deranged For Rock & Roll

5. Be All Things

6. Erde

7. When Anger Turns To Honey

8. Dirt Universe

9. Little Grave

10. Preface To A Dream Play

11. Highway

12. The Storm