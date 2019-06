»

(Lien direct) ABYSSAL (Death Metal) intitulé A Beacon In The Husk s'écoute ci-dessous en intégralité :



01. Dialogue

02. I – Recollection: Shapes Upon The Retina

03. I – Recollection: Awakening / Metamorphosis

04. II – Discernment: The Cloister Beneath The Grime

05. II – Discernment: Khyphotic Suzerains

06. II – Discernment: The Triumph Of Fools

07. III – Descent: We Who Beheld The Fall Of Axioms

08. III – Descent: A Beacon In The Husk

09. Soliloquy



A Beacon In The Husk by Abyssal