(Lien direct) NECRONOMICON (Death Metal) sortira son nouvel album intitulé Unus le 18 octobre via Season Of Mist. En attendant un premier extrait le tracklisting est déjà disponible ci-dessous :



1. From Ashes Into Flesh

2. Infinitum Continuum

3. Paradise Lost

4. The Price Of A Soul

5. Singularis Dominus

6. The Thousand Masks

7. Ascending The throne Of Baator

8. Fhtagn

9. Cursed MMXIX

10. Vox Draconis