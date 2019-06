»

(Lien direct) ENTOMBED A.D. (Swedeath) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Bowels Of Earth qui sortira le 30 août via Century Media Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Torment Remains

2. Elimination

3. Hell Is My Home

4. Bowels Of Earth

5. Bourbon Nightmare

6. Fit For A King

7. Worlds Apart

8. Through The Eyes Of The Gods

9. I'll Never Get Out Of This World Alive (cover version)

10. To Eternal Night

11. Back At The Funny Farm (cover version)