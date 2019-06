»

(Lien direct) MANZER (Black/Thrash) vient de sortir un double album live retraçant son périple en Amérique Centrale mené l'année dernière. Intitulé Pictavian Invasion In Central America, celui-ci compte pas moins de 36 titres et est accompagné par un livret de 20 pages dans lequel on trouve notamment des photos du périple. Une partie de cet album se découvre ci-dessous :



Pictavian Invasion in Central America by MANZER