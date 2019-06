»

(Lien direct) KILLSWITCH ENGAGE (Metalcore) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Atonement qui sortira le 16 août via Metal Blade Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Unleashed

2. The Signal Fire

3. Us Against The World

4. The Crownless King

5. I Am Broken Too

6. As Sure As The Sun Will Rise

7. Know Your Enemy

8. Take Control

9. Ravenous

10. I Can't Be The Only One

11. Bite The Hand That Feeds