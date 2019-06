»

(Lien direct) MEAN MACHINE (Speed/Rock'n'Roll) viennent de signer sur Fighter Records pour la sortie de leur troisième album intitulé Rock'n'Roll Up Your Ass. Ce dernier sera disponible à compter du 8 août et se dévoile aujourd'hui à travers un premier extrait à découvrir ci-dessous :



01. Rock 'n' Roll Up Your Ass

02. Nitrobitch

03. Right Between The Eyes

04. Powder

05. Don't Mess Around With The Boys

06. Speed Patrol

07. Steamroll The Hammer

08. Faster

09. Hell Of A Crossfire

10. Maniac

11. Ironclad

12. Don't Mess Around With The Girls