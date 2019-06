»

Necessary Excess Of Cruelty, le nouvel album des Suédois de SORCERY (Death Metal) sortira le 20 août sur Xtreem Music Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "I'll Be Gone In The Dark". Voici également le tracklisting :



01. The Stellar Circle

02. Where We Were Born We Will Demise

03. The Darkest Part Of You

04. Of Blood And Ash

05. I'll Be Gone In The Dark

06. Death Is Near

07. Illuminate

08. King Of Nothing

09. Year Of The Plague

10. Language Of The Conqueror