»

(Lien direct) SUPERSTITION (Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album The Anatomy Of Unholy Transformation sorti le 21 juin via 20 Buck Spin. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Unholy Transformation Pt. I

2. Highly Attuned Beasts Of The Dark

3. Spiritual Sunderance

4. Unholy Transformation Pt. II

5. Passage Of Nullification

6. Torn In The Outer Lands

7. Unreclaimed Blood (Phantom Swarm)

8. Unholy Transformation Pt. III

9. Charnel Pleasures