(Lien direct) CRIMSON MOON (Black Metal moderne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Mors Vincit Omnia qui sortira le 30 août via Debemur Morti Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Vanitas

2. Altars Of Azrael

3. Godspeed Angel Of Death

4. Upon The Pale Horse

5. Parcae – Trinity Of Fates

6. Mors Vincit Omnia

7. Funeral Begotten

8. Tempus Fugit