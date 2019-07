»

(Lien direct) SANGUINE EAGLE (Black Metal) a sorti ses deux premiers albums, Storm Mysticism et Shores Of Avarice, le 5 juillet en format CD, vinyle et digital via Profound Lore Records.



Les tracklists sont les suivantes :



Storm Mysticism :

1. Tormento de la Nieve

2. Siete Rayos

3. Bride of the Blizzard

4. Twin Flame

5. Exile



Shores Of Avarice :

1. Bloodborn Veneration

2. By the Breath of Victory

3. Shores of Avarice



Ces derniers sont en écoute intégrale sur Bandcamp :

Storm Mysticism by Sanguine Eagle



Shores Of Avarice by Sanguine Eagle