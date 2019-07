»

(Lien direct) FRACTAL UNIVERSE (Death Metal Progressif) a dévoilé le clip de "Rising Oblivion". Ce titre est tiré de l'album Rhizomes Of Insanity paru plus tôt cette année sur Metal Blade Records.



01. Oneiric Realisations

02. Flashes Of Potentialities

03. Rising Oblivion

04. A Reality To Foreclose

05. Masterpiece's Parallelism

06. Parabola Of Silence

07. Madness' Arabesques

08. Architectural Aberrations

09. Fundamental Dividing Principle

10. Chiasmus Of The Damned

11. Collective Engram - Unplugged (Bonus Track)