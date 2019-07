»

(Lien direct) STRIBORG (Black Metal Misanthropique) a dévoilé le tracklisting et l'intégralité de son nouvel album An Existential Burden sorti vendredi dernier uniquement au format digital. Il se découvre ci-dessous :



1. As Life Fades Away

2. Empty Sorrow

3. In the Darkest Recesses Of Your Mind

4. The Burden Of Existence

5. Seratonin Depletion



An Existential Burden by Striborg