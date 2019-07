»

(Lien direct) RAM (Heavy Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Throne Within qui sortira le 13 septembre via Metal Blade. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Shadowwork

2. Blades Of Betrayal

3. Fang And Fur

4. Violence (Is Golden)

5. The Trap

6. No Refuge

7. Spirit Reaper

8. You All Leave

9. Ravnfell